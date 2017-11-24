Оккупанты привезли из России в Крым не менее 250 тысяч человек - Джемилев

Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию о недопустимости принудительного изменения демографической ситуации на оккупированной территории. Об этом "5 каналу" заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев.

"Они создают условия, при которых коренные жители вынуждены покидать полуостров, и заселяют его людьми, лояльными к себе. Например, 250 тыс. человек они привезли из Донецка и Луганска, этих ватников, многие из них – бандиты, участвующие в беззаконии, и не менее 250 тыс., а то и 300–400 тыс., по разным оценкам, – жители Российской Федерации", – сказал он.

По словам лидера крымскотатарского народа, происходящее "входит в число военных преступлений".

"Но там все так засекречено, сколько людей новых прописано. В тех структурах, где есть эти данные, нет практически ни одного крымского татарина. Все очень засекречено", – отметил Джемилев.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.