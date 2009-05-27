Янукович заявлет, что власть втягивает Украину в конфронтацию с Россией

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ осуждает возбуждение Службой безопасности Украины уголовного дела по факту совершения в Украине геноцида 1932-33 гг., поскольку это, по его мнению, необходимо нынешней власти Украины для того, чтобы "продолжать ухудшать и без того плохие отношения с Российской Федерацией".

Об этом говорится в комментарии В.ЯНУКОВИЧА, переданном УНИАН пресс-службой ПР.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что "по инициативе Банковой СБУ 22 мая этого года возбудила уголовное дело по факту совершения в Украине геноцида 1932-33 гг., то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.442 Уголовного кодекса страны. Пунктом 2 этого постановления соответствующим службам поручается немедленно приступить к расследованию дела".

В.ЯНУКОВИЧ называет такую постановку вопроса "провокационной и безответственной". Он замечает, что еще в июле 2008 года генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО направил на имя тогда исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО правовое заключение Генпрокуратуры, в котором на 7 листах доказывается невозможность распространения действия Конвенции ООН 1948 года "О предотвращении преступления геноцида и наказания за него" на событии 1932-33 гг. в Украине. В заключении отмечается, что данную Конвенцию можно использовать исключительно для того, чтобы дать историческую оценку событиям указанного периода, что уже сделала Верховная Рада Украины, приняв соответствующий Закон. В документе указывается среди прочего, что в случае установления лиц, которые за совершение данного преступления не были привлечены к уголовной ответственности, во внимание следует взять положение статьи 49 УК Украины 2001 года об освобождении от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности.

"Однако в нашем государстве, где, к сожалению, политическая целесообразность является выше права, заключение Генеральной прокуратуры не принимают во внимание. Как результат – общество снова оказывается перед угрозой быть втянутым во внутренний конфликт, вызванный разницей в оценках причин и следствий трагических событий 1932-33 годов. И это в условиях жестокого социально-экономического кризиса, который переживает сейчас страна, и при которой ответственная власть должна думать о том, как объединять народ, а не о том, как натравливать брата на брата", - считает лидер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что если украинская власть сознательно идет на такие шаги, то "напрашивается очень неутешительный вывод: поддержание постоянного напряжения вокруг вопроса о Голодоморе необходимо нынешней власти для того, чтобы продолжать ухудшать и без того плохие отношения с Российской Федерацией. Известно, что для России как правопреемнику СССР эта тема является особенно чувствительной".

При этом лидер Партии регионов соглашается с позицией официальной Москвы и широкой общественности России, которая "справедливо замечает, что вследствие тех трагических событий погибали не только украинцы, но и представители многих других национальностей".

По его словам, "похоже, они (нынешнее руководство Украины – УНИАН) даже готовы вычеркнуть из истории Украины весь советский период. Поскольку если возбуждать уголовные дела в отношении организаторов Голодомора, к ним следует будет приобщить все руководство и партийно-советский актив тогдашней советской Украины. В таком случае, надо будет отмежеваться и от всей дальнейшей нашей истории, в том числе и от участия советской Украины в Великой Победе над фашистскими захватчиками, в героическом восстановлении разрушенного народного хозяйства. А это означает, что нынешняя власть в Украине хочет украсть у народа его историю, переписав ее по своему усмотрению, на свой вкус и на свои краткосрочные нужды".

В.ЯНУКОВИЧ сожалеет, что руководство Украинского государства не думает о том, "насколько безответственной является спекуляция на трагедии миллионов людей во время, когда народ, доведенный этой властью до полного обнищания, снова вынужден бороться за выживание".

"В этой связи от имени Партии регионов еще раз заявляю протест против очередной попытки нынешних власть предержащих втянуть общество в гражданское противостояние, а Украину – в конфронтацию с Российской Федерацией", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.