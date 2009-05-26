Тимошенко подарила Каддафи саблю

Лидер Ливийской Джамахирии Муаммар КАДДАФИ считает необходимым повысить уровень руководства Украинско-ливийской комиссии по экономическому сотрудничеству и предлагает, чтобы ее возглавили премьер-министры двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-секретаря премьер-министра Украины Марины СОРОКИ, об этом М.КАДДАФИ заявил сегодня в ходе получасовой встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он также высоко оценил работу членов правительств двух стран в ходе нынешнего официального визита Ю.ТИМОШЕНКО в Ливию.

В ходе встречи стало известно, что заседание двухсторонней комиссии по сотрудничеству пройдет в Крыму 20 июля.

В ответ на поздравление Ю.ТИМОШЕНКО с Днем Африки М.КАДДАФИ отметил, что визит украинского премьера в Ливию является историческим и проходит в исторический день.

Также в ходе встречи Ю.ТИМОШЕНКО подарила М.КАДДАФИ саблю.