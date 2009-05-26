В уголовном деле про геноцид 1932-33 годов обвиняемых не будет?

Основной целью возбуждения уголовного дела о геноциде в Украине в 1932-1933 годах должно стать юридическое доказательство судом факта совершения преступления против человечества.

Об этом УНИАН сообщил автор одного из обращений, на основе которого Службой безопасности Украины было возбуждено уголовное дело, председатель Украинского института национальной памяти Игорь ЮХНОВСКИЙ.

"Мы хотим добиться того, чтобы украинский суд подтвердил, что Голод 1932-33 годов был преступлением против человечества, что в Украине властвовал тогда режим террора", - сказал он.

По его информации, Украинский институт национальной памяти сегодня владеет сотнями тысяч свидетельств о преступных действиях коммунистической власти, часть из которых уже передана Украинским институтом национальной памяти в СБУ.

В то же время И.ЮХНОВСКИЙ отметил, что данное уголовное дело, скорее всего, не будет касаться каких-то конкретных лиц. "Мы не сможем этого сделать, потому что в тех событиях были задействованы тысячи людей, некоторые из которых сами стали жертвами тогдашнего режима", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, в результате чего погибли миллионы граждан.

По данным пресс-центра СБУ, уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины, было возбуждено 22 мая 2009 года.

Основанием для возбуждения стали обращения председателя Украинского института национальной памяти И.ЮХНОВСКОГО, народных депутатов Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, Александра ЧОРНОВОЛЕНКО, председателя Ассоциации исследователей голодоморов в Украине Левка ЛУКЬЯНЕНКО, председателя общества «Мемориал» им. В.Стуса Романа КРУЦИКА, а также заявления других граждан Украины с требованиями провести расследование обстоятельств убийства голодом миллионов людей в Украине в 1932-1933 годах, отметили в СБУ.