Литвин пойдет в президенты при одном условии

Спикер Владимир Литвин не исключает своего участия в президентских выборах.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

"Если не будет достигнуто согласие, не будет реализован план политического примирения, ничего другого не останется", - отметил спикер.

Он заявил, что считает необходимым объединение двух крупнейших политических сил - БЮТ и Партии регионов.

"Я раньше не воспринимал и называл это возможным актом заговора, для того чтобы разделить страну на двоих, я от этого не отказываюсь, но вместе с тем, анализируя, что происходит в стране, что может происходить дальше, я считаю, что есть шанс и его надо использовать", - отметил спикер.

"Нужно заставить эти политические силы, их лидеров, которые публично говорят об интересах страны. Надо публично обсудить эту проблему и принять публичные решения, уступив каждому из них часть суверенитета", - сказал Литвин.

"В противном случае, люди должны понять, что давать кому-то одному из них власть - это означает обрекать страну на дальнейшее углубление негативных процессов", - подчеркнул он.

Как известно, ранее Янукович заявил, что переговоры между БЮТ и Партией регионов о внесении изменений в Конституцию не прекращались.

Украинская правда