Медведев: у нас с ближайшими соседями общее прошлое и, надеюсь, будущее

Для России отношения со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) являются важнейшим внешнеполитическим приоритетом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на встрече с руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Фаритом МУХАМЕТШИНЫМ.

Вместе с тем Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что, «к сожалению, далеко не всегда этот приоритет выходит на реальный передний план, поэтому было создано агентством по делам СНГ».

«Многие государства – сами знаете, о каких государствах я в данном случае говорю, – довольно активно работают на постсоветском пространстве, не жалеют сил и средств для того, чтобы финансировать присутствие собственного персонала», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Мы тем более к этим вопросам должны относиться максимально внимательно, потому как, еще раз подчеркиваю, для нас это не просто какие-то государства, находящиеся на отдалении, – это наши ближайшие соседи, с которыми у нас и единое прошлое, и, надеюсь, будущее тоже», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

В свою очередь, Ф.МУХАМЕТШИН заверил, что агентство по делам СНГ сегодня показывает свою востребованность как в системе органов государственной власти и управления РФ, так и за рубежом.

«Наши зарубежные партнеры восприняли создание этого агентства как еще одно подтверждение приоритетной цели России – пространство СНГ, а наши соотечественники – как повышение внимания со стороны российского руководства к их чаяниям, к их проблемам, в том числе по укреплению межгосударственных гуманитарных связей», - сказал Ф.МУХАМЕТШИН.

По его словам, в этом году агентство с участием руководства МИД РФ открыло российские центры науки и культуры в Кишиневе, Баку, Ереване. Также в этом году запланировано открыть центр науки и культуры в Беларуси.

Ф.МУХАМЕТШИН сообщил, что в этом году готовятся к подписанию межправительственные соглашения с Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном, расширяются филиалы в Украине и в Казахстане.

«Ряд документов сегодня находятся на стадии согласования. Вопросов для того, чтобы их открыть, финансировать, в кадровом плане усилить наше внимание, проблем особых нет – они у нас есть в полном объеме»,- сказал Ф.МУХАМЕТШИН.