Президент Польши Анджей Дуда призвал руководство Украины не назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами. Как сообщает Польское радио, об этом Дуда заявил телеканалу Trwam и радио Maryja.

«Я ожидаю от президента Петра Порошенко, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике», - сказал Дуда.

По его словам, некоторые из украинских высокопоставленных должностных лиц придерживаются антипольских взглядов.

«Об этом также необходимо говорить громко - на очень важных должностях в Украине есть люди, которые практически имеют откровенно антипольские взгляды, это неприемлемо», - подчеркнул Дуда.

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Как сообщал УНИАН, 2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти будут принимать меры, «которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу».

«Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС «Галичина», в Польшу не попадут», - подчеркнул Ващиковский.

Также он добавил, что Польша и Украина «имеют разные подходы к примирению».

3 ноября в МИД Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений.

14-я гренадерская дивизия Ваффен СС «Галичина» - подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, которое существовало в 1943-1945 годах и было укомплектовано из украинцев греко-католического вероисповедания, фактически, только галичан. С 19 апреля 1945 года подразделение получило новое название - 1-я Украинская дивизия УНА.