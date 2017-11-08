Порошенко инициировал заседание Комитета президентов Украины и Польши

Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

По его словам, «резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования».

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«Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша и во избежание дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши», - говорится в сообщении.

Также пресс-секретарь Порошенко обратил внимание на заявление Министерства иностранных дел Украины, в котором подчеркивается, что «в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имеют антипольские настроения. Украина - это стратегический партнер Польши».

Цеголко напомнил, что Консультационный комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между президентами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, который возглавляют внешнеполитические советники глав государств.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября президент Польши Дуда призвал руководство Украины не назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами.