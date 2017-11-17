В Кракове проходит встреча консультационного комитета Украины и Польши

В Кракове (Польша) проходит встреча консультационного комитета Украины и Польши. Об этом сообщает украинское посольство в Польше в своем Twitter.

"В Кракове проходит встреча сопредседателей консультационного комитета президентов Украины и Польши", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщается, в заседании принимают участие заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев и госсекретарь – руководитель Офиса президента Польши Кшиштоф Щерский.

У Кракові триває зустріч співголів Консультаційного комітету Президентів України і Польщі - заступника Глави @APUkraine К.Єлісєєва і Держсекретаря-керівника Офісу Президента РП К.Щерського pic.twitter.com/qBLW49SQyG — Ukraine in Poland (@UKRinPL) November 17, 2017

Ранее отмечалось, что Порошенко из-за напряженности в украинско-польских отношениях инициировал заседание Комитета президентов двух стран.

Напомним, 7 ноября президент Польши призвал украинского коллегу Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана не назначать на руководящие должности людей с антипольскими взглядами. В свою очередь в МИД Украины заявили, что в Украине нет политиков с антипольскими взглядами.

Кроме того, вице-консул Польши в Украине Марек Запур во время круглого стола в Ровно заявил, что Львов является "польским городом".