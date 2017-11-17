Нардеп Левочкина объяснила свой полет в Москву (видео)

Во фракции "Оппоблока" прокомментировали информацию о том, что, возможно, Юлия и Сергей Левочкины, а также Юрий Бойко недавно побывали в Москве.

Об этом они заявили в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Вадим Новинский заявил, что ему не интересно, куда летают его коллеги, а также отметил, что Вадим Рабинович, который обнародовал данную информацию, "переходит красную линию".

Вместе с тем, Михаил Папиев заявил, что скорее всего это "утка", которую распространяет его коллега по фракции.

В свою очередь, сама Юлия Левочкина подтвердила, что была в столице России.

Читайте также"Схемы" показали сюжет о Медведчуке, во время съемок которого охранники напали на журналистов

"Это не секретная информация. В Третьяковскую галерею ходила", - заявила Левочкина, отметив, что никакой другой цели поездки в Москву у нее не было.

Сергей Левочкин, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о полетах в Москву, заявил: "В Россию я рекомендую летать всем представителям нынешней власти. Они должны делать все, чтобы наладить дипломатические отношения. И для того чтобы решить вопрос мира на востоке страны. Для этого нужны дипломатические переговоры, общение с российскими коллегами".

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 ноября, возле VIP-терминала аэропорта "Киев" люди в масках и балаклавах, которые постоянно охраняют прилеты и вылеты Виктора Медведчука, напали на съемочную группу программы "Схемы".