НАБУ предоставило некомпетентный и предвзятый вывод в деле "Трейд Коммодити"

Разъяснение Национального антикоррупционного бюро Украины в деле "Трейд Коммодити", обнародовано на официальном сайте ведомства 15 ноября, основывается на ложных фактах и содержит множество ошибок и неточностей, а, следовательно, является некомпетентным и предвзятым. Об этом сообщает прес-служба компании.

В частности, представители "Трейд Коммодити" утверждают, что данные НАБУ относительно отсутствия "документального подтверждения колебания цен на рынке" являются ложными. Ведь Компания предоставила Министерству обороны, а впоследствии и Бюро, соответствующие справки о уровне цен на рынке.

"Компания предоставила справки от ГП "Держзовнишинформ" и Днепропетровской торгово-промышленной палаты. НАБУ имеет доступ к этим справкам, однако почему-то не вспоминает об их существовании в своем разъяснении", – подчеркивают в "Трейд Коммодити".

Отмечается, что Бюро манипулирует неподтвержденными данными и ссылается на вымышленные рыночные цены. В частности, указанные НАБУ рыночные цены на "арктическое" дизельное топливо не могут существовать в апреле–июне из-за отсутствия спроса в Украине в весенне-летний период – его можно получить только по спецзаказу.

Также представители "Трейд Коммодити" заявляют о неверной трактовки НАБУ Закона Украины "О публичных закупках", отмечая, что в случае колебания цен на рынке закон не запрещает повышать цену в результате нескольких изменений.

Кроме того, в заявлении Компании отмечается, что НАБУ покупало топливо в аналогичный период времени по ценам не ниже, чем Министерство обороны Украины.

Компания также подчеркивает, что НАБУ постоянно меняет текст официального разъяснения на официальном сайте, периодически удаляя части материалов и добавляя новые.