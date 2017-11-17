МИД принимает меры по защите задержанного в Беларуси украинского журналиста

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по делу защиты задержанного в Беларуси собственного корреспондента «UA: Украинское радио», гражданина Украины Павла Шаройко.

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Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"МИД известно о задержании в Беларуси гражданина Украины. И в этой связи министерство принимает меры по делу защиты прав задержанного гражданина Украины", - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 ноября, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания написал в Facebook, что Шаройко задержан в Беларуси по подозрению в шпионаже. «Задержан собкор UA: Украинское радио в Беларуси, гражданин Украины Павел Шаройко. От официальных ответов на наш запрос Посольство Беларуси пока уклоняется. По нашей собственной неофициальной информации в Беларуси, ему предъявлено стандартное для иностранных корреспондентов обвинение в «шпионаже», - подчеркнул Аласания.