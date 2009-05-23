Тимошенко: все должны быть у власти 5 лет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что увеличить срок полномочий депутатов местных советов до 5 лет путем внесения изменений в Конституцию удастся уже на следующей сессии Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

В ходе совещания премьер-министр также отметила, что одобрить такие изменения Верховная Рада может уже на этой сессии, а принять – на следующей.

«В первом чтении мы имеем все возможности проголосовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в равных условиях, в плане срока полномочий в Украине должны находиться и депутаты Верховной Рады, и местные депутаты.

«И поэтому я высказала уверенность, что совесть появится (у народных депутатов - УНИАН), и они проголосуют за изменения в Конституцию, которые касаются сельских и поселковых и городских председателей, а, кроме того, и советов. Все должны быть при власти один срок – 5 лет. Потому что хаоса не нужно, нужно, чтобы все работали одинаково и давали результат за один и тот же период», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.