Тимошенко: сегодня я провожу самое важное совещание в своей жизни

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что политики не выполняют свои предвыборные обещания по развитию сельских территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании с председателями сельских и поселковых советов по вопросам социально-экономического развития сельских населенных пунктов.

„Я прошла многих выборов, немало всевозможных гонок. Я помню, что каждый кандидат в депутаты, каждый кандидат в Президенты, каждый кандидат в члены правительства и премьер-министр начинает с того, есть такая сакраментальная фраза – село погибает. Закончились выборы, и вся забота о селе заканчивается тем, что чиновники, а иногда и другие должностные лица получают один гектар земли на собственную дачу с бассейном, площадку для барбекю. И на этом вся забота о селе заканчивается. Я хочу изменить эти плохие тенденции”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что сегодня в Киеве проходит самое важное совещание в ее политической жизни. „За два периода моего премьерства сегодня я провожу самое важное совещание в своей жизни. И хочу, чтобы также и для вас по результатам, по итогам, по ощущениям людей что-то изменилось, чтобы для вас это совещание также стало самым главным. И, кроме того, впервые в истории Украины мы собрали здесь более 10 тысяч председателей сельских и поселковых советов. Такого никогда не было. Если пошутить, то, возможно, это совещание является наиболее значимым событием с 1861 года, с момента отмены крепостного права”, - добавила глава правительства.