Чупрун о своей отставке узнал из СМИ?
Сейчас губернатор проводит рабочее совещание в Донецке
Глава Донецкой областной администрации Вадим Чупрун не писал заявления об отставке.
Об этом с ссылкой на донецкое издание "Остров" сообщает "Украинская правда".
По информации издания, сейчас Вадим Чупрун находится в Донецке и проводит рабочее совещание.
Как сообщил изданию источник в Донецкой областной администрации, о словах Юрия Еханурова про его увольнение, донецкий губернатор узнал из сообщений СМИ.
По его словам, Чупрун лишь направил президенту Украины аналитическую записку с объяснением объективных причин ухудшения экономической ситуации в области.
"В ней он заявил, что если глава государства и правительство решит, что вина лежит на нем, то он готов уйти, если же нет - он готов остаться и работать", сказало источник "Острову".
Как известно, утром премьер сообщил, что Чупрун подал в отставку в связи с переходом на новую работу.
"Заявление будет направлено президенту. Сегодня я подпишу заявление о его освобождении от должности председателя Донецкой обладминистрации в связи с переходом на другую работу", - сказал Ехануров.