Чупрун о своей отставке узнал из СМИ?

Глава Донецкой областной администрации Вадим Чупрун не писал заявления об отставке.

Об этом с ссылкой на донецкое издание "Остров" сообщает "Украинская правда".

По информации издания, сейчас Вадим Чупрун находится в Донецке и проводит рабочее совещание.

Как сообщил изданию источник в Донецкой областной администрации, о словах Юрия Еханурова про его увольнение, донецкий губернатор узнал из сообщений СМИ.

По его словам, Чупрун лишь направил президенту Украины аналитическую записку с объяснением объективных причин ухудшения экономической ситуации в области.

"В ней он заявил, что если глава государства и правительство решит, что вина лежит на нем, то он готов уйти, если же нет - он готов остаться и работать", сказало источник "Острову".

Как известно, утром премьер сообщил, что Чупрун подал в отставку в связи с переходом на новую работу.

"Заявление будет направлено президенту. Сегодня я подпишу заявление о его освобождении от должности председателя Донецкой обладминистрации в связи с переходом на другую работу", - сказал Ехануров.