Евросоюз рекомендует Украине ускорить реализацию реформ - доклад

Евросоюз проанализировал процесс реформ в Украине - есть ряд успехов, но реформы надо ускорить. Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе, который был подготовлен Европейской службой внешней деятельности и Европейской комиссией и распространен сегодня.

Читайте такжеПослы G7 призвали Украину провести избирательную реформу до выборов в 2019 году"В докладе подчеркивается, что Украина продолжает осуществление ряда реформ, определенных в Повестке дня ассоциации в 2017 году, с рядом значительных успехов. Прогресс в других сферах был более сдержанным, для осуществления реальных изменений для украинского народа необходима ускоренная реализация", - говорится в сообщении.

Высокий представитель ЕС Могерини отметила, что со времени, когда был обнародован предварительный доклад, "мы видели ряд долгожданных достижений". "Наше Соглашение об ассоциации вступило в силу, а гражданам Украины был предоставлен безвизовый режим для краткосрочного пребывания в Шенгенской зоне. Теперь мы ожидаем, что внедрение реформ будет ускорено, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами нашего партнерства. Украина может рассчитывать на неизменную поддержку Европейского Союза для того, чтобы сделать это возможным", - сказала она.

В свою очередь европейский комиссар Йоханнес Хан отметил, что в ЕС "убеждены в фундаментальной приверженности украинского президента, правительства и Верховной Рады глубинным реформам в стране". "Конечно, это не простой процесс: коррупция неискоренима, и есть интересы, которые необходимо преодолеть; естественно, бывают неудачи, которые мы должны преодолеть", - констатировал он.

По мнению Хана, сейчас время является критическим, и "мы настаиваем на определенных условиях". "Но мы знаем, насколько Украина уже изменилась, достигнув за последние три года больше, чем за несколько десятилетий до этого, и при очень тяжелых обстоятельствах. Европейский Союз будет с Украиной", - заверил он.