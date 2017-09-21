Еврокомиссар Ган прокомментировал сокращение финансирования Общественного вещателя в бюджете-2018

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что разочарован предусмотренным уменьшением финансирования общественного вещания в проекте бюджета Украины на 2018 год. Об этом сообщает Представительство ЕС в Twitter.

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"Комиссар Хан: Разочарованный узнать, что проект бюджета 2018 для Общественного может быть уменьшен до 50% от предусмотренной законом суммы", - говорится в сообщении представительства.

"Все украинские органы власти должны полностью выполнить обязательства перед Общественным вещателем на 2018", - заявили в дипломатическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что в бюджете на 2018 год на финансирование общественного вещания предусмотрена на половину меньшая сумма от предусматриваемой законом «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины».