Рада начала рассмотрение вопросов о принятии проекта госбюджета на 2018 год (событие завершено)

17:11, 14 ноября 2017
Политика
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Перед началом рассмотрения этих вопросов в сессионный зал также прибыл премьер-министр Владимир Гройсман.

Фото УНИАН

Верховная Рада начала рассмотрение вопросов, связанных с принятием проекта государственного бюджета Украины на 2018 год.

Читайте такжеВ Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете Украины на 2018 годКак передает корреспондент УНИАН, первым вопросом рассматривается правительственный законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (№7116).

По этому вопросу докладывает министр финансов Александр Данилюк.

Вторым вопросом будет рассматриваться правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 году (№7000). Сегодня его предполагается принять в первом чтении.

Докладывать по нему должен заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Сергей Мельник. Также будет выступать Данилюк и временно исполняющий полномочия председателя Счетной палаты Александр Яременко.

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Новость в сюжете: Госбюджет-2018
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