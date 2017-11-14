Рада начала рассмотрение вопросов о принятии проекта госбюджета на 2018 год (событие завершено)

Верховная Рада начала рассмотрение вопросов, связанных с принятием проекта государственного бюджета Украины на 2018 год.

Читайте такжеВ Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете Украины на 2018 годКак передает корреспондент УНИАН, первым вопросом рассматривается правительственный законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (№7116).

По этому вопросу докладывает министр финансов Александр Данилюк.

Вторым вопросом будет рассматриваться правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 году (№7000). Сегодня его предполагается принять в первом чтении.

Докладывать по нему должен заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Сергей Мельник. Также будет выступать Данилюк и временно исполняющий полномочия председателя Счетной палаты Александр Яременко.