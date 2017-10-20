Парубий рассказал, когда Рада возьмется за кадровые вопросы и госбюджет

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что со следующей пленарной неделе парламент должен взяться за кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Говоря о принятых парламентом в последнее время реформах, спикер заверил, это еще не завершение важных реформ этой осенью.

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"У нас еще есть блок вопросов, которые мы должны решить: это вопросы кадровые, это вопросы Центральной избирательной комиссии, это вопросы Счетной палаты, это вопрос Уполномоченного по правам человека. И я считаю, что сейчас украинский парламент, со следующей пленарной недели, должен так же, поэтапно, но проходить решения всех кадровых вопросов, стоящих перед нами", - сказал Парубий.

Кроме того, он напомнил о необходимости подготовки и принятия Государственного бюджета Украины на 2018 год.

"Мы будем проговаривать и иметь очень острые дискуссии по подготовке бюджета ... Я думаю, что следующие недели - это тоже будет одним из вопросов повестки дня - обсуждение бюджета, обсуждение Бюджетной резолюции, принятие бюджета в первом чтении", - отметил председатель ВР.

Как известно, следующая пленарная неделя начнется 7 ноября.