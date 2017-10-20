Парубий рассказал, когда Рада возьмется за кадровые вопросы и госбюджет
Парубий анонсировал "очень острые дискуссии по подготовке бюджета".
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что со следующей пленарной неделе парламент должен взяться за кадровые вопросы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу "Рада".
Говоря о принятых парламентом в последнее время реформах, спикер заверил, это еще не завершение важных реформ этой осенью.
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"У нас еще есть блок вопросов, которые мы должны решить: это вопросы кадровые, это вопросы Центральной избирательной комиссии, это вопросы Счетной палаты, это вопрос Уполномоченного по правам человека. И я считаю, что сейчас украинский парламент, со следующей пленарной недели, должен так же, поэтапно, но проходить решения всех кадровых вопросов, стоящих перед нами", - сказал Парубий.
Кроме того, он напомнил о необходимости подготовки и принятия Государственного бюджета Украины на 2018 год.
"Мы будем проговаривать и иметь очень острые дискуссии по подготовке бюджета ... Я думаю, что следующие недели - это тоже будет одним из вопросов повестки дня - обсуждение бюджета, обсуждение Бюджетной резолюции, принятие бюджета в первом чтении", - отметил председатель ВР.
Как известно, следующая пленарная неделя начнется 7 ноября.