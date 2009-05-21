Балога ответил на животрепещущий вопрос

Бывший глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не планирует баллотироваться на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Не планирую баллотироваться на президентских выборах», - сказал он.

В.БАЛОГА отметил, что необходимо определить “перечень достойных”, которые на этом посту смогли бы стабилизировать ситуацию в Украине.

Он также сообщил, что партия «Единый центр» примет решение, кого она будет поддерживать на президентских выборах.

Также, отвечая на вопрос журналистов, экс-глава Секретариата Президента сказал, что не собирается возглавлять избирательный штаб ни одного из кандидатов в Президенты.