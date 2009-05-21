Балога ответил на животрепещущий вопрос
12:46, 21 мая 2009Политика
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Политик определится с поддержкой
Бывший глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА не планирует баллотироваться на президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Не планирую баллотироваться на президентских выборах», - сказал он.
В.БАЛОГА отметил, что необходимо определить “перечень достойных”, которые на этом посту смогли бы стабилизировать ситуацию в Украине.
Он также сообщил, что партия «Единый центр» примет решение, кого она будет поддерживать на президентских выборах.
Также, отвечая на вопрос журналистов, экс-глава Секретариата Президента сказал, что не собирается возглавлять избирательный штаб ни одного из кандидатов в Президенты.
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