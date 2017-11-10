МИД Польши: запрет Украины на поиск останков польских жертв ставит под сомнение стратегическое партнерство

В МИД Польши заявили, что решения Украины ставят под сомнение стратегическое партнерство. Об этом сообщает "Польское радио".

«Украина принимает сейчас решения, которые ставят под сомнение заявления о стратегическом партнерстве», - сказал в Сейме Польши, заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий. По его словам, с украинской стороны не хватает решений, которые будут способствовать историческому диалогу.

Так, в четверг вечером депутатам Сейма была представлена текущая информация об «актуальных отношениях Польши с ближайшими соседями и политике польского правительства в отношении соседних стран, особенно Украины, Германии, Беларуси и Литвы в контексте новейших решений и заявлений представителей власти Польской Республики». С соответствующим ходатайством к председателю Совета министров обратилась оппозиционная партия Гражданская платформа.

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Представляя информацию, Цихоцкий сказал, что польское правительство должно реагировать в ситуации, когда партнеры и союзники Польши принимают решения, которые "противоречат союзническим, партнерским и добрососедским отношениям". Он добавил, что примером этого является «непонятное, скандальное решение должностных лиц украинского государства о запрете поисковых работ и эксгумаций останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины».

По его словам, обеспокоенность вызывают также заявления председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который «в публичных высказываниях считает кладбище в Быковне незаконным»

По словам представителя Министерства иностранных дел Польши, вице-премьер и министр культуры Петр Глинский во время консультаций в Киеве в конце октября предложил «механизм разговоров на более высоком уровне чем до сих пор, на уровне вице-премьеров, министров культуры». Они должны были бы решить, в частности, вопрос относительно мест памяти и защиты культурных ценностей.

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«Этому конструктивному предложению было отказано и это бремя не внешней политики польского правительства, это бремя политики украинского государства, которая принимает сейчас решения, которые ставят под сомнение заявления о стратегическом партнерстве», - сказал Цихоцкий.

Он добавил, что контактов в отношениях с Украиной достаточно. «Не хватает решений с украинской стороны, которые будут способствовать движению в некоторых двусторонних вопросах, которые называют историческим диалогом», - подчеркнул вице-министр иностранных дел.

Ранее стало известно, что в Варшаве положительно восприняли предложение о проведении заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши.