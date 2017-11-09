Варшава принимает предложение о заседании комитета президентов Украины и Польши

В Варшаве положительно восприняли предложение о проведении заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши. Об этом сообщает Польское радио.

Читайте такжеПорошенко инициировал заседание Комитета президентов Украины и ПольшиГлава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение украинской стороны провести в ближайшее время встречу Консультативного комитета президентов Польши и Украины. Встреча должна помочь прояснить самые последние решения и события в польско-украинских отношениях.

Щерский является сопредседателем Консультативного комитета президентов Польши и Украины.

Канцелярия президента Польши «передала администрации президента Украины информацию о готовности к принятию» Щерским в Польше украинского сопредседателя комитета совместно с делегацией.

Как отметили в президентской канцелярии Польши, это будет «следующая, после самых последних визитов в Украину вице-премьера польского правительства Пйотра Глинского и министра иностранных дел Витольда Ващиковского, возможность для представления украинской стороне ожиданий по важнейшим вопросам польско-украинских отношений».

«Президент Анджей Дуда надеется также на личные шаги президента Петра Порошенко в контексте актуального состояния двусторонних отношений», - отметили в Варшаве.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши.

«Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша и во избежание дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши», - говорилось в сообщении пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко.

7 ноября президент Польши Дуда призвал руководство Украины не назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами.