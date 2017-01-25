Климкин о надругательстве над мемориалами в Быковне: провокаторы понесут ответственность

Об этом он написал в Twitter.

"Решительно осуждаю надругательство над украинским и польским мемориалами в Быковне. Для провокаторов нет ничего святого, и они понесут ответственность", - заявил Климкин.

Как сообщалось, в поселке Быковня под Киевом неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД.

В отделе коммуникации полиции Киева проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.

Читайте такжеВ МИД Польши отреагировали на инцидент с уничтожением памятника на Львовщине

По информации правоохранителей, «неизвестные лица в течение ночи красной краской разрисовали «Быковнянские могилы» и повредили две стелы». Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и обнаружила устройство с остатками краски.

«Изъятые вещественные доказательства направили на экспертные исследования», - отметили в полиции.

Министерство иностранных дел Польши направило ноту Министерству иностранных дел Украины в связи с осквернением польского военного кладбища в Быковне.