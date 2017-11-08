В МИД озвучили четкую позицию Украины по отношению к Польше

Позиция Украины абсолютно дружественная и конструктивная по отношению к Польше. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Наша позиция является абсолютно дружественной и конструктивной по отношению к Польше. И мы исходим из того, что большинство украинцев положительно относятся к Польше несмотря на различия в оценках сложного исторического прошлого. И у нас есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей в интересах обоих народов ", - подчеркнула Беца в эфире Радио Свобода.

Она напомнила, что в свое время Украина достигла с Польшей понимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу "Прощаем и просим прощения".

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"И мы убеждены, что именно через примирение и путем взаимного восприятия друг друга мы можем идти действительно к настоящему стратегическому диалогу и партнерским отношениям. Поэтому мы открыты к сотрудничеству по любому вопросу, в том числе по исторической проблематике, и мы уверены, что обоюдно должны быть заинтересованы", - заявила Беца.

Как сообщал УНАИН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Украине нет антипольских настроений.

Сегодня, 8 ноября, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета глав государств Украины и Польши.