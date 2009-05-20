У Еханурова говорят, что все цифры из актов КРУ они уже «убили»

Министерство обороны Украины не соглашается с заключением Главного контрольно-ревизионного управления относительно нарушений в сфере организации питания военнослужащих и опровергает его.

Об этом заявила заместитель Департамента государственных закупок и ресурсного обеспечения Минобороны Ольга ГЛОБИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она сообщила, что с июля 2008 года сотрудники ГлавКРУ постоянно проверяли деятельность Министерства обороны .

“Все выводы, утверждения, изложенные в акте, легли в основу публикации в газете “Зеркало недели” (выпуск за 16-22 мая 2009 года – УНИАН)”, - сказала О.ГЛОБИНА, отметив, что обнародованная в статье информация о конкретных субъектах хозяйствования будет обжалована.

Она отметила, что сотрудники ГлавКРУ, которые осуществляли проверку, не имели опыта и компетенции, чтобы сделать профессиональный анализ и заключение именно в сфере организации питания.

“Таким образом, я считаю, все доводы, которые были изложены в акте, сейчас опровергаются, и Министерством обороны в ГлавКРУ предоставлены соответствующие возражения и замечания. Все те цифры, которые отмечались в акте, они, если можно так сказать, “убитые”, - сказала заместитель директора профильного департамента Минобороны.

Она также сообщила, что военное ведомство не могло согласиться с этой информацией и отказалось подписать акт проверки.

“Еще раз хочу отметить. Там все замечания опровергнуты конкретными цифрами. Эти материалы переданы в ГлавКРУ как официальное возражение”, - сказала О.ГЛОБИНА.

В связи с этим она объяснила, что в ВСУ организация питания и оплата за него осуществляются по факту предоставления услуг.

“На сегодняшний день Минобороны осуществляет оплату (за питание) из расчета 35,01 грн. в сутки на одного военнослужащего. Именно исходя из этой стоимости осуществляются остальные расчеты как самими субъектами хозяйствования, так и при планировании бюджетного запроса”, - сообщила О.ГЛОБИНА, уточнив, что 17,69 грн. из этой суммы составляет стоимость набора продуктов, остальное – оплата расходов коммерческого предприятия.

“Возможно ли сегодня на 17,69 три раза в день поесть?” – спросила она.

В свою очередь, руководитель коммерческого предприятия по предоставлению услуг по организации питания в ВСУ Владимир ТЕРЕЩЕНКО выразил уверенность, что премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО предоставляют неправдивую информацию об организации питания в Вооруженных силах и имеющихся злоупотреблениях в этой сфере.

“Премьер-министра вводят в заблуждение и предоставляют недостоверную информацию. А мы, кто работает в этой сфере, знаем точно, что и каким образом мы закупаем для питания солдат”, - сказал В.ТЕРЕЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании правительства были обнародованы результаты проверки ГлавКРУ хозяйственной деятельности Министерства обороны. В частности, было заявлено о выявленных масштабных нарушениях в земельной сфере, о коррупции в Министерстве обороны при организации питания солдат и закупки топлива для военной техники.

После этого премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО попросила Верховную Раду и МВД создать специальную группу по расследованию фактов коррупции в Минобороны и заявила о намерении обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить Ю.ЕХАНУРОВА в отставку с должности министра обороны.