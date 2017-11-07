Саакашвили утверждает, что получил документ о легальном пребывании в Украине

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили получил от Государственной миграционной службы документ, подтверждающий легальность его пребывания в Украине. Об этом он написал в Facebook и обнародовал фото документа.

"Сегодня наконец получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", - отметил Саакашвили.



5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили.Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

3 октября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по возвращении нелегально Саакашвили на украинскую территорию правоохранители начали экстрадиционную проверку.

3 октября адвокат Саакашвили Маркиян Галабала заявил, что 11 сентября Саакашвили обратился к ГМС с целью получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, однако ведомство не предоставило ответа на обращение.

24 октября Луценко заявил, что Саакашвили можно депортировать, поскольку нет никаких обстоятельств, которые бы делали невозможным эти процессуальные действия.

1 ноября Управление ГМС в Киевской области отказало Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем.

2 ноября Саакашвили обжаловал решение ГМС об отказе предоставить ему политическое убежище.