Юристы опровергают заявления крымчанина, который судится с концерном “Вольво”

Несколько лет длится судебный процесс, который условно можно назвать “Гражданин Украины Коваленко против автоконцерна “Вольво”.

Крымчанин Сергей Коваленко, оставшийся инвалидом после аварии на автомобиле марки “Вольво”, подал иск в суд, требуя моральной и материальной компенсации. Один из районных судов Симферополя вынес беспрецедентное для Украины решение: автокорпорация “Вольво” и ее дилер – украинская компания “Викинг моторз” должны оплатить Коваленко компенсацию в сумме, эквивалентной 53 миллионам долларов. Однако Апелляционный суд Крыма, куда обратились с соответствующей апелляцией ответчики, отменил решение райсуда.

Это произошло в августе нынешнего года. Сергей Коваленко и его адвокаты дали пресс-конференцию, на которой заявили, что считают решение апелляционной инстанции незаконным, видят, что оно могло быть вызвано коррупционными действиями выносивших решение судей, и, соответственно, будут добиваться правовыми методами отмены этого вердикта. УНИАН, среди других СМИ, распространил информацию об этой пресс-конференции.

Агентство получило письмо от “Крымской юридической компании” и ее руководителя – Романа Тютюнника, которые заявляют, что обнародованные сведения не соответствуют действительности и порочат достоинство, деловую репутацию ООО "Крымская юридическая компания" и его руководителя. В этих письмах также содержится требование представить официальную позицию компании и ее руководителя, опровергающих заявления С.Коваленко и его адвокатов.

Придерживаясь украинского законодательства, регулирующего деятельность средств массовой информации, и в расчете на то, что изложение позиций всех сторон конфликта будет способствовать выявлению истины, представляем письма наших респондентов.

Заявление “Крымской юридической компании”

"Сведения, распространенные С.Коваленко в ходе пресс-конференции 06.09.2006 г., и обнародованные информационным агентством УНИАН в статье "Коваленко, выигравший суд у "Вольво", считает незаконной отмену Апелляционным судом выплаты ему 53 млн. долларов компенсации", не соответствуют действительности.

ООО «Крымская юридическая компания» и ее руководитель Р. М. Тютюнник никогда не имели договорных отношений с компаниями Volvo Car Corporation или ДП "Автомобильная компания "Викинг моторз", какими-либо лицами в пределах или за пределами Украины, которые были бы уполномочены представлять интересы указанных лиц при рассмотрении гражданского дела по иску Коваленко С.А. к ДП "Автомобильная компания "Викинг Моторз" и Volvo Car Corporation о взыскании материального и морального ущерба.

Адвокат Харманская Д. О. и юрист Халецкий О. В., участвовавшие в заседании Апелляционного суда Автономной Республики Крым 28.08.2006 г. при рассмотрении апелляционной жалобы Volvo Car Corporation на решение Железнодорожного районного суда г. Симферополя от 23.12.2006 г. по делу по иску Коваленко С.А. к ДП "Автомобильная компания "Викинг моторз" и Volvo Car Corporation, действительно являются работниками ООО "Крымская юридическая компания", однако занимают должности юристов на 1/2 ставки. Индивидуальная трудовая деятельность указанных лиц как частных предпринимателей не подконтрольна администрации нашей фирмы или ее учредителям. Участие указанных юристов в рассмотрении вышеупомянутого гражданского дела не относилось к выполнению ими трудовых обязанностей работников ООО "Крымская юридическая компания" и осуществлялась в свободное от работы время.

Руководитель нашей фирмы не имеет оформленных в установленном законом порядке полномочий на представительство интересов Volvo Car Corporation или ДП "Автомобильная компания "Викинг Моторз", предоставление им правовой помощи по данному гражданскому делу или по любому другому вопросу.

Ни один из работников ООО "Крымская юридическая компания" в рабочее время или в свободное от выполнения трудовых обязанностей время не принимали участия в подготовке и подаче апелляционной жалобы Volvo Car Corporation по вышеупомянутому делу. По имеющейся у нас информации, указанная апелляционная жалоба подписана представителем Volvo Car Corporation В.В.Рубановым и подана в порядке, установленном граждански-процессуальным законодательством Украины.

Апелляционную жалобу Volvo Car Corporation по указанному гражданскому делу рассматривала коллегия судей палаты по гражданским делам Апелляционного суда Автономной Республики Крым в составе судей Яковенко Л.Р., Куриленко О.С., Синельщиковой О.В. Председатель Апелляционного суда АР Крым, который является родственником руководителя нашей фирмы, не принимал участия в рассмотрении данного дела ни на одной из стадий судебного процесса.

Ввиду того, что ООО “Крымская юридическая компания” и ее руководитель не принимали участия в рассмотрении вышеприведенного гражданского дела в качестве представителей сторон, само утверждение о возможности влияния сотрудников нашей компании на принятие судом решений по этому делу или о влиянии на суд с помощью использования семейных отношений или иным образом является крайне оскорбительным для деловой репутации ООО “Крымская юридическая компания”. Такое утверждение не основывается на фактах и не имеет под собой доказательств”.

Заявление руководителя “Крымской юридической компании” Романа Тютюнника. "Сведения, распространенные С.Коваленко в ходе пресс-конференции 06.09.2006 г., и обнародованные информационным агентством УНИАН в статье "Коваленко, выигравший суд у "Вольво", считает незаконной отмену Апелляционным судом выплаты ему 53 млн. долларов компенсации", не соответствуют действительности.

Лично я, Тютюнник Роман Михайлович, и возглавляемая мной «Крымская юридическая компания» никогда не имели договорных отношений с компаниями Volvo Car Corporation или ДП "Автомобильная компания "Викинг моторз", какими-либо лицами в пределах или за пределами Украины, которые были бы уполномочены представлять интересы указанных лиц при рассмотрении гражданского дела по иску Коваленко С.А. к ДП "Автомобильная компания "Викинг моторз" и Volvo Car Corporation о взыскании материального и морального ущерба.

Я не имею оформленных в установленном законом порядке полномочий на представительство интересов Volvo Car Corporation или ДП "Автомобильная компания "Викинг моторз", предоставление им правовой помощи по данному гражданскому делу или по любому другому вопросу.

Лично я не принимал участие в подготовке и подаче апелляционной жалобы Volvo Car Corporation по вышеупомянутому делу, не предоставлял этой компании правовой помощи, не давал юридических консультаций. По имеющейся у меня информации, указанная апелляционная жалоба подписана представителем Volvo Car Corporation В.В.Рубановым и подана в порядке, установленном гражданско-процессуальным законодательством Украины.

Апелляционную жалобу Volvo Car Corporation по указанному гражданскому делу рассматривала коллегия судей палаты по гражданским делам Апелляционного суда Автономной Республики Крым в составе судей Яковенко Л.Р., Куриленко Л.С., Синельщиковой О.В. Председатель Апелляционного суда АР Крым Тютюнник М.С., семейные отношения с которым я не отрицаю, не принимал участия в рассмотрении данного дела на ни одной из стадий судебного процесса.

Ввиду того, что я или возглавляемая мной Крымская юридическая компания не принимали участие в рассмотрении вышеприведенного гражданского дела в качестве представителей сторон, утверждение о влиянии моего родственника, Председателя Апелляционного суда АР Крым, на ход рассмотрения апелляционной жалобы по делу по иску Коваленко С.А. не соответствует действительности и носит характер ни чем не подтверждаемого обвинения в уголовно-наказуемом деянии.

Само утверждение о возможности моего участия в принятии неправосудных решений или во влиянии на суд с помощью использования семейных отношений является крайне оскорбительным для меня, унижает мою деловую репутацию как адвоката. Данное утверждение не основывается на фактах и не имеет под собой доказательств».

Агентство оставляет за собой право следить за последующим развитием событий в процессе “Коваленко против “Вольво”.