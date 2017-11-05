Министру иностранных дел Польши, который с визитом во Львове, не понравился ответ украинского историка

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, который второй день находится во Львове с официальным визитом, отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» из-за позиции его директора о том, что Польша 1918 года оккупировала Западную Украину.

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Ващиковский возложил цветы к памятнику жертвам коммунистических преступлений, что вблизи музея «Тюрьма на Лонцкого». В программе были посещение музея, но польский министр развернулся на входе.

«Министр спросил у меня, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Затем он резко развернулся с порога и не зашел в музей. Это было, по моему мнению, сделано умышленно, это умышленный политический шаг», – прокомментировал «Радио Свобода» на месте директор музея Руслан Забилый.

Ранее 5 ноября Витольд Ващиковский заявил во Львове представителям польских сми, что Польша ожидает от Украины реальных шагов относительно украинско-польского примирения в вопросах совместного исторического прошлого и что украинские памятники, которые построены в Польше незаконно, без согласия польской власти, должны быть определены как нелегальные, а их демонтаж зависит от местного самоуправления.

При этом польский министр не стал прямо отвечать на вопрос о польских памятниках, установленных в Украине самовольно, без согласия украинских властей и без соблюдения украинского законодательства. По информации Украинского института национальной памяти, в Украине около 150 таких памятников, в частности, элементы на польском мемориале на Лычаковском кладбище во Львове.

«Мы являемся народом, который большое внимание уделяет тем, кто погиб, умер, и, очевидно, чтим все места памяти. Мы являемся государством, которое хочет, чтобы эти места почитания погибших были упорядочены в соответствии с польским законом. Мы не можем уважать те памятники, которые нелегально установлены. Имеем Институт народной памяти (польский – ред.), который хочет сотрудничать с украинским Институтом и не имеет на это ответа. Президент Анджей Дуда в прошлом году предложил сотрудничество президенту Петру Порошенко, чтобы наладить сотрудничество вроде Института Яд Вашем (мемориального учреждения в Израиле – ред.), чтобы искать людей, героев, которые помогали друг другу в тяжелые времена, спасали. На сегодня эти предложения – без ответа», – заявил польский министр.

За последние годы Институты национальной памяти Украины и Польши провели пять форумов – встреч историков, которые обсуждали сложные исторические темы общей прошлой истории обоих народов. Однако, по словам министра Витольда Ващиковского, результата этой работы на сегодня нет.

Министр Ващиковский также посетил Лычаковское кладбище, в частности мемориал польских воинов, которые погибли в украинско-польской войне 1918-1919 годах, возложил цветы к памятнику воинам Украинской галицкой армии и почтил современных украинских героев, которые погибли во время боевых действий на Донбассе.

4 ноября польский министр провел совещание польских консулов и встретился с представителями польской среды.

Витольда Ващиковского в ходе визита усиленно охраняет польская охрана, городом его сопровождают три автомобиля украинской патрульной полиции. Также вместе с польским министром прибыла большая группа журналистов из Польши.