В САП обещают в ближайшее время завершить расследование дела Розенблата и Полякова

Досудебное расследование в отношении фигурантов "янтарного дела", народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова скоро будет завершено.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил руководитель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, следствие объявит о завершении расследования в ближайшее время.

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"Подготовлены уточненные подозрения, они будут ознакомлены, стадия - уже начинаем завершать следствие, думаю, что в ближайшее время будет объявлено о завершении досудебного расследования, и материалы будут предоставлены обоим депутатам для ознакомления", - заявил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению средств при содействии иностранной компании в добыче янтаря.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов, установлена вероятная причастность Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт").

11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказалась дать согласие на их задержание и арест.