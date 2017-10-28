НАБУ проверяет наличие у Розенблата немецкого гражданства

14:13, 28 октября 2017
Политика
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Розенблат ходатайствовал о получении дипломатического паспорта якобы для поездки в Израиль, хотя на самом деле он собирался в Германию. Также была информация, что он имеет поддельный паспорт, который может использовать для пересечения границы.

фото УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проверяет информацию о наличии у народного депутата Борислава Розенблата немецкого гражданства. Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил вчера в интервью "5 каналу".

Читайте такжеПопытка Розенблата вылететь в Германию: суд признал допустимыми доказательства, добытые во время обыска нардепа"Несмотря на то, что было ходатайство о получении дипломатического паспорта Розенблатом якобы для поездки в Израиль, на самом деле он собирался лететь в Германию, и сейчас проверяется информация о наличии у него гражданства этого государства. Также была информация, что он имеет поддельный паспорт, который может быть использован для пересечения границы", - заявил Сытник.

Как сообщал УНИАН, 19 октября детективы НАБУ провели следственные действия с Розенблатом в аэропорту «Киев».

По информации НАБУ, во время обыска в самолете, которым Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), изъяты изделия, похожие на ювелирные, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. В НАБУ также утверждают, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела».

В НАБУ опровергли заявления Розенблата о том, что он заранее сообщил следователям о своей поездке в Германию.

Справка УНИАН. 19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению средств за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции «БПП») и Максима Полякова («Народный фронт»). 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

Розенблат подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса («принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»; «злоупотребление влиянием»).

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир, а также установил ряд других процессуальных обязанностей.

20 октября суд продлил срок действия процессуальных обязанностей Розенблата. В частности, на него возложены процессуальные обязанности в виде ограничения на передвижение, а также до 18 декабря депутат должен носить электронный браслет.

20 октября детективы НАБУ открыли производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта Розенблату (ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса).

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