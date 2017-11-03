Сытник пожаловался на проблемы с расследованием дела относительно завода Порошенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник пожаловался на проблемы с расследованием дела относительно ПАО «Завод «Ленинская кузница».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

По словам Сытника, сейчас это расследование «на начальной стадии, и мы имеем большую проблему, пути решения которой пока не наработали».

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Он сообщил, что есть решение суда о временном доступ к материалам, и «это решение выкладывается в Единый реестр судебных решений, и все политики и представители СМИ могут его посмотреть, а там есть обоснование, почему нужны для ознакомления определенные документы и, к сожалению, это совсем не способствует, а, точнее, мешает расследованию, которое на сегодняшний день на начальном этапе».

Сытник отметил, что в этом деле снова есть обвинения в политических преследованиях. Он добавил, что целесообразно было бы закрыть реестр до принятия окончательного решения по конкретному делу - о направлении его в суд или закрытии дела, но для этого нужно решение законодателей. По мнению директора НАБУ, это дало бы возможность не показывать на начальной стадии «куда мы движемся в расследовании», потому что в нынешней ситуации в таких условиях проводить расследование гораздо труднее.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам ПАО «Завод «Ленинская кузница».

Решение касается дела о закупке Государственной пограничной службой за деньги госбюджета бронемашин «Тритон» по завышенным ценам, говорится в постановлении суда от 18 октября, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

По данным следствия, воинская часть 1498 в ноябре 2015 года подписала два договора с заводом на общую сумму 59,5 млн грн. В рамках договора в декабре 2015 года и марте 2016 года заводу, которым владеет ПАО «Завод «Ленинская кузница», было передано 4 бронемашины «Тритон».

В материалах суда говорится, что распоряжением Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единиц «боевых дистанционных модулей» общей стоимостью 161,5 млн грн.

«То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн грн. Однако фактически стоимость одной единицы закупленного Госпогранслужбой «Тритон-0103» составила 14,876 млн грн», - говорится в судебном решении.

Также аудитом установлено, что принятие руководством Госпогранслужбы решения о закупке указанной специальной техники до введения ее в эксплуатацию является нарушением постановления Кабмина от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники.

Все это, как указано в решении суда, привело к тому, что за счет бюджетных средств была приобретена «несовершенная специальная техника», которая в момент приобретения не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала Государственная пограничная служба во время ее закупки.

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«Приобретенная за счет бюджетных средств ГПС Украины у ПАО «Завод «Ленинская кузница» специальная техника в количестве 4 единицы ... фактически в 2016 году подразделениями ГПСУ по целевому назначению не использовалась», - отмечается в судебном решении.

Суд частично удовлетворил требования НАБУ и предоставил детективам доступ к ряду технической и конструкторской документации.

Крупнейшим акционером ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском» является фонд «Прайм Эссетс Капитал» Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК народного депутата Игоря Кононенко.

В рамках декоммунизации предприятие было переименовано в «Завод «Кузница на Рыбальском», но в данном судебном решении оно фигурирует как ПАО «Завод «Ленинская кузница».