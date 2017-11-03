Сытник дела о НАБУ: это не политические заказы

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник отвергает, что расследованные НАБУ дела являются политическими заказами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отчитываясь на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Сытник заявил: "Ни одно дела НАБУ не расследовало, где бы не было спекуляций в определенных политических моментах и в определенных политических действиях".

По его словам, по любому делу в адрес НАБУ звучат обвинения, что якобы это политический заказ.

Как подчеркнул Сытник, уже выработана тенденция защиты по делам, которые расследует НАБУ - "заявить о политическом давлении и, соответственно, на этом строить свою защиту".

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Директор НАБУ заявил, что если говорить о политическом давлении, то это не расследование дел о коррупции и сбор соответствующих доказательств, "политическое давление - это когда члены парламента приходят на судебное заседание и начинают давить на судью, когда действующие министры приходят на судебное заседание и начинают давить на судью, когда по судьям, которые отменяют явно незаконные решения, начинаются дисциплинарные производства в Высшем совете правосудия. Это политическое давление".

Сытник подчеркнул, что в зависимости "от фабулы дела читать прессу: по определенному делу пишут, что мы агенты Кремля, по другому делу - мы агенты Госдепа США, а еще по какому-то делу - мы представители грузинской мафии".

Как сказал Сытник, исходя из тех дел, которые расследуются, "мы уже на 100% угадываем, какими следующими агентами и чьих служб мы будем".

Сытник подчеркнул необходимость создания Антикоррупционного суда и раскритиковал поправку народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового в Уголовный процессуальный кодекс, который существенно препятствовать расследованию дел.