Москва рассчитывает крепко подсадить Украину на авансы от Газпрома

Россия рассчитывает, что закачка газа в газовые хранилища Украины будет осуществляться за счет авансовых платежей по транзиту.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО.

«Мы делаем очень серьезные предоплаты по этим контрактам (по транзиту газа – УНИАН) и рассчитываем, что закачка газа, который необходим Украине для стабильного прохождения зимы 2009-2010 годов, будет идти в рамках авансовых платежей по транзиту», - сказал С.ШМАТКО.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Райтнау (Швейцария) заявил, что его тревожит ситуация, сложившаяся на газовом рынке, в том числе в НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, он отметил, что если ничего не делать, то несбалансированность бюджета

«Нафтогаза» может привести к постановке в международных судебных инстанциях вопроса относительно активов газотранспортной системы Украины. В этом контексте В.ЮЩЕНКО подверг критике идею правительства попросить российскую сторону осуществить авансовый платеж за транзит газа до конца года, заметив, что это также может способствовать постановке вопроса по активам ГТС.

Между тем, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что практика расчетов за газ за счет его транзита по территории Украины не является чем-то новым для Украины и применялась до появления на рынке компании «РосУкрЭнерго».

При этом Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подчеркнула, что на сегодняшний день собственности НАК «Нафтогаз Украины» ничего не угрожает.