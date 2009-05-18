Ющенко дал Тимошенко 10 дней, чтобы переписать финплан Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил правительству на протяжении десяти дней подготовить проект нового финансового плана НАК “Нафтогаз Украины” с учетом реальной ситуации на газовом рынке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое поручение было дано на совещании при участии высшего руководства государства и лидеров политических сил по вопросам согласованных действий по преодолению кризисных явлений, которое проходило сегодня под председательством В.ЮЩЕНКО в Секретариате Президента Украины.

В частности, во время обсуждения проблем газовой сферы В.ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины» и платежной дисциплиной на газовом рынке.

Президент Украины считает, что решение проблем газового монополиста за счет новых авансов за транзит от российского ОАО «Газпром» является недопустимым.

Исходя из этого, Президент дал правительству 10-дневной срок для представления на рассмотрение очередного совещания по преодолению кризисных явлений проекта нового финансового плана НАК с учетом реальной ситуации на газовом рынке, а также мероприятий, необходимых для стабилизации финансового состояния компании.

По информации пресс-службы, участие в совещании приняли премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ, представитель Партии регионов Николай АЗАРОВ, а также первый заместитель главы Секретариата Президента - представитель Президента Украины в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 11 марта с.г. Кабинет министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают свыше 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.