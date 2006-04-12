Новым ”Мерседесом” Ивченко займется Ехануров

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ планирует отдельно изучить вопрос о приобретении нового автомобиля председателем правления НАК “Нефтегаз Украины” Алексеем ИВЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы разберемся с этим вопросом», - сказал премьер-министр.

Справка УНИАН. 7 апреля интернет-издание “Украинская правда» сообщило, что недавно А.Ивченко приобрел новый автомобиль - "Мерседес" S-класса стоимостью 215 тыс. долларов (1 млн. 85 тыс. 750 грн.).