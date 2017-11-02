Запланированное на сегодня избрание председателя Конституционного суда не состоялось

Запланированное на сегодня избрание председателя Конституционного суда Украины не состоялось.

Об этом сообщил источник в КСУ.

На официальном сайте суда в проекте повестки дня сегодняшнего специального пленарного заседания стоит вопрос «Выборы председателя Конституционного суда Украины», однако КСУ этот вопрос не рассматривался.

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«Вопрос судом сегодня не рассматривался. Он даже не был включен в повестку дня, поскольку его проект не поддержало необходимое количество судей. Это может свидетельствовать о блокировании решения вопроса об избрании нового председателя КС", - заявил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, должность председателя Конституционного суда Украины вакантна с 18 марта 2017 года, когда истек срок полномочий Юрия Баулина.