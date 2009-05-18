Луценко пожаловался, что ему нахрюкали в лицо

Глава МВД Юрий Луценко опровергает информацию об оскорбительных словах в адрес немецкой полиции, которые он якобы употреблял во время инцидента в аэропорту Франкфурта.

Об этом он сказал в эфире канала 1+1.

Комментируя информацию о том, что Луценко называл немецких полицейских "нацистскими свиньями", министр отметил: "В английском языке это звучит "pig". Я со школы это слово не использовал. Это абсурдно. Я видел эти рапорта, там даже написаны такие слова, которых я на английском не знаю".

Луценко заявил, что в ответ на просьбу к сотруднице авиакомпании, которая не пустила его на борт самолета, представиться ему "хрюкнули в лицо, что в немецкой традиции является максимальным оскорблением".

Министр еще раз подчеркнул, что руководитель полиции земли Гессен принес ему извинения за этот инцидент.

"Я, конечно, сказал, что понимаю такие ситуации, так и у меня есть проблемы с личным составом, которые тоже не всегда корректны в поведении, в том числе с иностранцами. Поэтому, чтобы не вызвать каких-либо наказаний, с моей точки зрения в объективных, работников полиции, мы пожали друг другу руки ", - рассказал он.

"И я считал, что не нужно делать из этого шум, к сожалению, мои оппоненты из секретариата президента и оппозиции так не считают. Они считают, что можно уничтожать Луценко ценой такого грандиозного скандала, который они сегодня раздувают", - сказал министр.

Комментируя информацию о том, что немецкая полиция опровергла извинения в адрес Луценко, он сказал: "Извинения мне приносил земельный начальник полиции, а опровержения подавал земельный министр, который, очевидно, недоволен тем, что это делалось без его ведома".

На вопрос, почему сотрудники МВД после появления информации об инциденте распространили заявление с опровержением, министр отметил: "Мои подчиненные пытались избежать международного скандала, не потому что покрывали министра, а потому что думали об интересах Украины".

Также Луценко заявил, что заинтересован в том, чтобы следствие имело в своем распоряжении видеозаписи инцидента.

"С другой стороны, я бы не хотел, чтобы весь мир видел, как министра 50-ти миллионной страны валят и в наручниках таскают по полу", - сказал он.

Как известно, ранее министр заявлял, что в ответ на реплику немецкой стороны, что он "у него нет здесь (в аэропорту) прав" сказал: "мои права начались здесь после 1945 года, а Гитлерюгенд давно закрыт".

Украинская правда