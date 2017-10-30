Климкин: нельзя проводить параллели между Каталонией и Крымом и Донбассом из-за российских танков и войск

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что нельзя проводить параллели между сепаратистскими тенденциями в Каталонии и российской оккупацией Крыма и Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом в Киеве.

В частности, испанские журналисты его спросили, можно ли говорить на примере текущей ситуации в Каталонии о тенденции уменьшения сепаратистских тенденций в Украине.

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«Был вопрос о тенденциях в Украине и здесь, по определению, нельзя проводить никаких параллелей, поскольку представьте: чтобы сейчас в Каталонии находились 2 тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все финансировалось бы непосредственно и управлялось бы Россией», - сказал Климкин.

При этом он подчеркнул, что в Украине «нет никакого сепаратизма».

«У нас есть, как сказал испанский коллега, реальная российская агрессия. Сначала было это так же в Крыму, и потом так же сейчас происходит на Донбассе. Но в смысле российских попыток вести гибридную войну против всей Европы, чтобы ее ослабить, у нас действительно есть общие вызовы, о чем мы сегодня говорили», - отметил глава МИД Украины.

В свою очередь Дастис заметил, что ситуация в Каталонии, Крыму и на Донбассе «каким-то образом похожи, потому что... есть угроза территориальной целостности наших стран».

«И я хочу подчеркнуть, что позиции наших стран абсолютно солидарны по отношению друг к другу», - добавил глава внешнеполитического ведомства Испании.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% всех, кто принял участие в голосовании.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией, а премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента.

Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Руководителем правительства Каталонии временно назначена первый вице-премьер-министр Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Евросоюз и США заявили, что не признают независимость Каталонии.

Министр иностранных дел Климкин подчеркнул, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании в пределах международно признанных границ.