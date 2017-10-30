Украина и Испания выразили взаимную поддержку территориальной целостности обеих стран

Украина и Королевство Испания выразили взаимную поддержку территориальной целостности обеих стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Испании Альфонсо Дастис на совместной пресс-конференции в Киеве.

В частности, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что приезд его испанского коллеги в Киев в то время, когда есть «много дел в Испании, связанных с ситуацией вокруг Каталонии, свидетельствует о солидарности Испании с Украиной».

«Мы благодарны Испании за последовательную поддержку нашей независимости, нашей территориальной целостности в международно признанных границах, и так же благодарны Испании за последовательную поддержку нашего евроинтеграционного курса», - сказал Климкин.

«Со своей стороны мы последовательно поддерживаем действия правительства Испании, направленные на применение Конституции и на восстановление правового поля в Испании. Наши испанские друзья и коллеги всегда могут на нас в этом положиться», - отметил глава МИД Украины.

В свою очередь Дастис подчеркнул, что Испания постоянно поддерживает Украину на всех международных встречах и, в частности, поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.

«Я хотел сказать об этом здесь, в Киеве, чтобы вы поняли, что Испания поддерживала и будет поддерживать Украину перед тем вызовом, который имеет Украина, и это касается оккупации Крыма и оккупации Донбасса», - подчеркнул испанский министр.

Также он поблагодарил Украину за поддержку в вопросе проблемы с Каталонией, которая возникла в результате действий уже предыдущего правительства этого региона во главе с Карлесом Пучдемоном.

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«Мы увидели эту реакцию, эти заявления украинского правительства, и это еще раз подтверждает наши добрые и глубокие отношения, существующие между Украиной и Испанией», - добавил Дастис.

«Мы с Украиной не только друзья, но и союзники во многих сферах. Мы союзники в нашем европейском проекте, и мы искренне поддерживаем желание Украины и движение в Европу. Также мы являемся союзниками в евроатлантическом смысле. И это еще раз подчеркивает нашу общность. Мы разделяем те же ценности. Перед нами стоят те же вызовы», - сказал он.

Глава МИД Испании подчеркнул, что обеим странам следует продолжать совместно работать с целью создания той Европы, в которой будут уважаться права всех людей и где будет царить закон.