Экс-чиновник из команды Януковича расширяет кондитерский бизнес в России - СМИ

Украинский производитель сладостей "Конти", принадлежащий экс-чиновнику из окружения бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Борису Колесникову, покупает в российском городе Иванов кондитерскую фабрику "Красная заря".

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на трое источников. Официального подтверждения купли-продажи нет. Гендиректор "Красной зари" Павел Афанасьев не стал ни подтверждать, ни опровергать сделку. Лишь сказал, что стороны обсуждают лишь производство продукции "Конти" по контракту на свободных мощностях "Красной зари".

Российская кондитерская фабрика принадлежат структурам, связанным с "Промсвязькапиталом" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Борис Колесников является основным бенефициаром "Конти". В 2010-2012 годах он был вице-премьер-министром Украины при президентстве Януковича, отвечал за подготовку к футбольному Евро-2012. Сейчас Колесников - один из лидеров партии "Оппозиционный блок".

Главный офис и кондитерская фабрика "Конти" расположены в подконтрольной Украине Константиновке на Донетчине. Два других завода – в оккупированных Горловке и Донецке. После начала войны на Донбассе "Конти" пришлось остановить работу двух кондитерских фабрик в Донецкой области, сообщает украинский Forbes. В России в Курской области работают дочерняя структура компании "Конти-рус" и кондитерский комбинат.

Бизнес компании в России, наоборот, активно развивался: "Конти" сообщала об инвестициях в строительство новых линий и увеличение производства. По оценке ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", в России "Конти" с долей рынка около 2% выпускает примерно 70 тысяч тонн кондитерских изделий в год.

"Красная заря" могла обойтись украинской компании чуть более чем в 1 млрд рублей (около полумиллиарда гривен), утверждают источники. Проектная мощность фабрики превышает 20 тысяч тонн кондитерских изделий в год, что может позволить "Конти" увеличить производство почти на треть.