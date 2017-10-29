Ряд партий заявили о нарушениях на выборах в ОТГ

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы в ОТГ проходят с нарушениями и подкупом, фальсификациями и привлечением админресурса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Тимошенко заявила, что "губернаторы, руководители районов, коррупционные надзиратели на местах и ​​весь административный ресурс пытаются угрозами, давлением и запугиванием снять с выборов кандидатов от "Батькивщины", а cо стороны власти продолжаются попытки масштабного подкупа граждан Украины.

"На нынешних выборах власть активно привлекает силовые структуры для незаконной борьбы против кандидатов от "Батькивщины". Возбуждены уголовные дела против значительного количества наших кандидатов в мажоритарных округах в ОТГ и против кандидатов на должность депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ", - добавила Тимошенко.

По ее словам, областями-рекордсменами по количеству нарушений являются Житомирская, Киевская, Сумская и Винницкая области.

"Избирателям Винницкой в ​​Краснопольской общине раздают по 10 грн и обещают дать еще по 100 после подсчета голосов за кандидата от БПП. Такой подкуп происходит почти в каждой территориальной общине", - заявила Тимошенко.

Также нарушения зафиксированы в Днепропетровской области.

"Батькивщина" имеет в распоряжении все необходимые доказательства фактов фальсификации избирательного процесса и будет реагировать на такие действия и предотвращать подобные попытки фальсификации избирательного процесса ", - заявила Тимошенко.

Также Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" проводит параллельный подсчет голосов и объявит результаты экзит-пола после закрытия участков.

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В свою очередь в "Оппозиционном блоке" заявили, что массовые нарушения замечены на выборах главы в Шабской ОТГ, пишет Украинская правда.

"С 8:00 зафиксировано более 20 протоколов о нарушении избирательного процесса: незаконный подвоз людей, агитационные материалы. У одного из членов комиссии, представителя Белгород-Днестровской райорганизации от партии "Батькивщина" Александра Крицкого обнаружили список избирателей, где отмечены жители Шабо, которых скорее всего могли подкупить, что является еще одним грубым нарушением избирательного процесса", - заявили в Оппоблоци.

Нардеп от Оппоблока Юрий Павленко заявил о нарушениях в Житомирской области - в с.Пилиповичи Радомышльського района и в с.Ракитное Овручского района.

В свою очередь в "Самопомочи" также зафиксировали ряд нарушений на выборах, в частности в Херсонской области, на участковых избирательных комиссиях Шабовского сельсовета Белгород-Днестровского района и Великовского горсовета Килийского района Одесской области, в Днепропетровской и Львовской областях.

"Зафиксировано открытие избирательных участков с опозданием в Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях", сообщили в "Самопомочи".

Читайте такжеПо состоянию на 12.00 явка избирателей на местных выборах в 201 ОТГ составила 21,4% - ОПОРА

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в 201 ОТГ во всех областях Украины проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

В голосовании смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.

В состав 201 ОТГ вошли 933 местных совета (городских - 25, поселковых - 67, сельских - 841). В целом граждане изберут около 4,5 тыс. депутатов, а также 26 мэров, 61 поселкового голову, 115 сельских голов.