На Ровенщине зафиксировали факт подкупа избирателей во время местных выборов

Полиция Ривненской области расследует факт подкупа избирателей во время выборов в объединенных территориальных громадах в селе Зносичи Сарненского района. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, с информацией в милицию обратилась кандидат на должность сельского головы Немовицкой объединенной громады - 46-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестные лица подкупают избирателей вблизи местного дома культуры.

На вызов была направлена следственно-оперативная группа и руководство Сарненского отдела полиции.

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«Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок», - говорится в сообщении.

Факт подкупа в селе Зносичи сейчас расследуют и общественные активисты. Они утверждают, что сам факт снят на видео.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Ривненской области проходят выборы в пяти объединенных территориальных громадах.