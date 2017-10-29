Местные выборы в объединенных громадах: полиция рассказала о нарушениях на участках

Национальная полиция работает в усиленном режиме в связи с проведением местных выборов в 201 объединенной территориальной громаде.

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Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, по состоянию на 9 часов утра с опозданием открылись два участка, еще один - закрылся из-за обнаруженной неточности в избирательной документации. Вместе с тем полиция проводит проверку сообщений о нарушениях, которые поступали в течение избирательной кампании.

По состоянию на 09.00 открыто 1919 избирательных участков. Два из участков открылись с опозданием: в селе Чайковичи Самборского района Львовской области и в селе Матусов Шполянского района Черкасской области. Несвоевременное открытие участков связано с повторным пересчетом избирательных бюллетеней.

Пока не работает один избирательный участок - в селе Софиевка Белозерского района Херсонской области. Члены комиссии установили отсутствие в избирательных бюллетенях фамилии одного из кандидатов.

В период проведения избирательной кампании в территориальные органы полиции поступило 71 сообщение о происшествиях, связанных с этим процессом.

По результатам проверки этих сообщений следственными подразделениями открыто 6 уголовных производств. Два из них открыты в связи с поступлением информации о возможном подкупе избирателей путем раздачи так называемых «продуктовых наборов» в Килийском районе Одесской области и в Хмельницком районе Хмельницкой области. По всем фактам проводится проверка.