Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявляет о намерении поехать в Крым, несмотря ни на что.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в аэропорту «Борисполь».

«Я обязательно поеду домой, обязательно поеду на Родину, обязательно поеду в Крым, что бы меня там ни ждало», - сказал Умеров.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили его в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

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27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также ему на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня, 27 октября, из Стамбула Умеров и Чийгоз прибыли самолетом в аэропорт «Борисполь».

Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Украины Петра Порошенко с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.