Состояние Мосийчука тяжелое, но жить будет - врач

Народный депутат Игорь Мосийчук, получивший ранения в результате взрыва, находится в палате интенсивной терапии, его состояние тяжелое.

Об этом в комментарии журналистам сообщил заведующий стационарным отделением клиники «Борис» Игорь Конивец.

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«Состояние тяжелое, что характеризуют первые сутки в послеоперационный период. Вчера, даже сегодня ночью, закончилось оперативное (хирургическое - УНИАН) вмешательство. Было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы извлекли. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться. Он нам помогает в проведении перевязок», - сказал он.

По словам врача, в настоящее время жизни Мосийчука ничего не угрожает.

Кроме того, Конивец отметил, что у депутата разного рода раны, преимущественно в нижней части тела. «В основном внутренние органы остались более или менее (неповрежденными - УНИАН), но больше всего пострадали конечности - верхняя, нижняя, мягкие ткани - верхние, нижние. Перелом есть кости справа открытый. Очень большая, обширная рана правого бедра, очень много осколков в нижней конечности, как слева, так и справа», - сказал врач.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали пять человек, среди них Мосийчук, и еще двое погибли, в том числе охранник депутата. Также среди пострадавших - политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области. Установлено, что неизвестные взорвали мопед вблизи места передвижения Мосийчука.