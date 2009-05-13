ВР опять может назначить выборы Президента на... 25 октября?

Первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНЕЙЧУК не исключает, что Верховная Рада может повторно назначить выборы Президента Украины на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Е.КОРНИЙЧУК высказал сегодня журналистам, комментируя решение Конституционного Суда, который признал неконституционным постановление ВР о назначении президентских выборов на 25 октября.

«Если Конституционный Суд не может определить дату, значит, пусть повторно определяют дату депутаты. У меня лично нет сомнений, что депутаты могут повторно проголосовать за выборы 25 октября, при этом набрав 430 голосов в поддержку этого решения», - сказал Е.КОРНЕЙЧУК.