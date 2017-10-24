Яценюк встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время визита в Иерусалим встретился с Премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Как сообщил Арсений Яценюк на своей странице в Facebook, беседа была посвящена одной главной теме - "как укрепить наши отношения, отношения между Украиной и Израилем".

«Это была интересная и полезная беседа. Ценю наш диалог», - написал лидер «Народного фронта».

В рамках визита Арсения Яценюка в Израиль запланированы также его встречи с руководством Кнессета, Министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, Министром охраны окружающей среды и Министром по делам Иерусалима и еврейского наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным и другими высокими представителями правительства и парламента.

После визита в Израиль Арсений Яценюк прибудет в Краков, где 27 октября запланировано его выступление во время международной конференции, посвященной проблемам мира и безопасности в Европе. По приглашению Фонда Конрада Аденауэра лидер «Народного фронта» примет участие в дискуссии «Будущее – как Европа преодолеет кризис?».