Полиция не пускает журналистов в Святошинский райсуда, где избирают меру пресечения Коханивскому

Полиция не пропускает журналистов в помещение Святошинского районного суда Киева, где избирают меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители объясняют это тем, что в зале суда не хватает места.

По словам полицейских, необходимо ждать отдельного распоряжения, при этом они не могут объяснить, кто именно должен дать это распоряжение.

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Также правоохранители не могут объяснить, почему раньше пропустили часть представителей СМИ, а остальных - нет.

Непосредственно на входе в суд находятся 10 полицейских. По обе стороны от входа стоят еще около 60 нацгвардейцев.

Сторонники Коханивского заявляют, что ему разбили голову, и он находится в зале суда с разбитой головой.

Сейчас под судом находятся около 20 журналистов, которые пытаются попасть на заседание.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Женщина рассказала, что когда они возвращались с поминок поминок побратима, их возле метро догнал «Рем», который якобы угрожал Коханивскому и провоцировал его. Началась драка. Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещения и соорудили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда было задержано 30 человек.

Сегодня утром спецназовцы в Святошинском райсуде задержали корреспондента УНИАН Лефтера и сторонников Коханивского. По словам Лефтера, у некоторых из них на лицах была кровь. Как сказал корреспондент УНИАН, его несколько раз ударили. Несмотря на то, что он кричал, что является журналистом, у него вырвали удостоверение. Позже, по словам Лефтера, их отвезли в Шевченковское управление полиции.