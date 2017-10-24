Полиция сообщила о 30 задержанных из-за беспорядков в суде по делу Коханивского

Столичная полиция задержала три десятка человек, причастных к беспорядкам в здании Святошинского районного суда Киева. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает "112 Украина".

"На эту минуту все спокойно. Лица, которые ночью блокировали Святошинский суд, они продолжали делать это днем (сегодня, - ред.), создалась угроза снова сорвать заседание по избранию меры пресечения Коханивскому. Поэтому задействовали подразделения полиции. Было разблокировано (помещение суда, - ред.), 30 человек задержаны. Их доставляют до Шевченковское управления, где каждому будет предоставлена правовая оценка его действиям по блокированию и сопротивления работникам полиции", - сообщил начальник полиции.

Читайте такжеСтычки в Святошинском суде: в сети появилось видео задержания сторонников Коханивского

Он уточнил, что в настоящее время полиция квалифицирует действия дебоширов по двум статьям УК: повреждение имущества и хулиганство, совершенное группой лиц.

Также в соцсетях сообщают о задержании полицией жены Коханивского Екатерины.

Как сообщал УНИАН, сторонники лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского сегодня ночью устроили погром в Святошинском райсуде Киева. Активисты разгромили помещение и начали возводить баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в изолятор временного содержания после обнародования решения суда о переносе заседания по избранию меры пресечения на 9.00.

Утром спецназовцы в Святошинском райсуде Киева задержали корреспондента УНИАН Сергея Лефтера и около 20 сторонников Коханивского.