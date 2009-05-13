Социолог рассказал, что делает с прогнозами харизма Тимошенко

Генеральный директор Центра социально-политических исследований «Социс» и компании «TNS Ukraine» Николай ЧУРИЛОВ считает главными кандидатами на должность Президента Украины Юлию ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧА, и видит незначительный ресурс роста рейтинга Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом он сказал в интервью «Газеті по-українськи», опубликованном 12 мая с.г.

В частности, говоря о шансах основных политических игроков на старте президентской избирательной кампании, Н.ЧУРИЛОВ отметил, что за последние три месяца ситуация для фаворитов не изменилась: "На первом месте находится Виктор ЯНУКОВИЧ, приблизительно на 4-5 процентов отстает Юлия ТИМОШЕНКО. И достаточно высокими темпами набирает очки Арсений ЯЦЕНЮК... В целом же наибольшие шансы на победу сейчас у ЯНУКОВИЧА и ТИМОШЕНКО".

Комментируя падение рейтинга Ю.ТИМОШЕНКО, о чем говорят некоторые социологи, эксперт отметил, что "тот, кто в такой период занимает должность премьер-министра, будет всегда терять. Поэтому ТИМОШЕНКО до осени может немного потерять свой рейтинг. Возможно, эти голоса отойдут ЯЦЕНЮКУ. За ним есть несколько положительных моментов. Во-первых, он достаточно новое лицо. Во-вторых, молодой, настойчивый, высокообразованный, с прекрасной реакцией". Однако это все вряд ли поможет А.ЯЦЕНЮКУ выйти во второй тур президентских выборов, считает гендиректор социологических компаний. Эксперт сомневается, что А.ЯЦЕНЮК найдет аргументы, чтобы убедить избирателей, «что он существенно отличается от других кандидатов и будет действовать по совсем другим правилам».

При этом эксперт отметил, что в социологической среде существует заказ на выведение А.ЯЦЕНЮКА на второе место в президентских рейтингах. «Я слышал от коллег, что им предлагали обнародовать «исследования», которые бы выводили ЯЦЕНЮКА на вторую позицию, - сказал Н.ЧУРИЛОВ. – Я не исключаю, что кто-то может согласиться. Хотя вряд ли это будет серьезная социологическая служба, заботящаяся о своем авторитете». "Между тем народ, хоть как ни странно, верит социологическим исследованиям, причем любым. Люди не смотрят, какая фирма провела их. И кое-кто делает вывод: если у кандидата так резко растет рейтинг, то, может, следует пересмотреть свои взгляды", - сказал эксперт.

Н.ЧУРИЛОВ убежден, что А.ЯЦЕНЮК не сможет догнать Ю.ТИМОШЕНКО за время, оставшееся до выборов. По его словам, "ни один из современных отечественных политиков не имеет такой харизмы, как Юлия Владимировна. К тому же, за предыдущие избирательные кампании она умудрялась поднимать рейтинг свой и своей политической силы на 8-9 процентов - вопреки прогнозам социологов. Я сам несколько раз попадал в такое не совсем удобное положение и не хочу этого снова".

«На первый взгляд можно сказать, что да, ЯЦЕНЮК отбирает голоса у ТИМОШЕНКО, - отметил Н.ЧУРИЛОВ. – Но у нее достаточно стабильный электорат и он достаточно многочисленный. Не думаю, что ее сторонники будут перебегать к другому кандидату, пусть молодому и перспективному. Думаю, А.ЯЦЕНЮК наберет еще 2-3%, и его рейтинг остановится».